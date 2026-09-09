Galatasaray transfer dönemi biter bitmez anlaştı: 4 yıllık sözleşmeyi imzalayacak
Galatasaray yönetimi, ikinci kaleci konumuna yükselen Jankat Yılmaz ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
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Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona ererken Galatasaray'da iç transfer hareketliliği devam ediyor.
JANKAT YILMAZ'LA 4 YILLIK ANLAŞMA
Sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç'i geçerek ikinci kaleci konumuna yükselen Jankat Yılmaz'la yeni sözleşme imzalanacak.
Takvim'de yer alan habere göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç file bekçisi, Galatasaray ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncunun ciddi bir zam alması bekleniyor.
GÖZTEPE MAÇINDA KALEYE GEÇTİ
Jankat Yılmaz bu sezon Galatasaray'ın Göztepe'ye karşı oynadığı lig maçında kaleyi korudu. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
EYÜPSPOR'DA KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezonu ise Eyüpspor'da kiralık geçiren Jankat Yılmaz, 17 maçta kaleye geçti. Toplamda 22 gole engel olamayan Yılmaz, 4 maçta ise kalesini gole kapattı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi