Galatasaray TFF'nin açıklaması sonrası harekete geçti: Operasyon başladı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası 2 yerli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Süper Lig'de üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı.
TFF'NİN AÇIKLAMASI SONRASI HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı ve teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste sonrası 2 yerli yıldız için harekete geçti.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i transfer etmek için çalışmalara başladı.
Haberin devamında Danimarka ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için en az 15 milyon euro bonservis beklentisinin olduğu aktarıldı.
EMİRHAN İLKHAN BOMBASI
Haberde Galatasaray'ın, Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Emirhan İlkhan ile ilgilendiği ve Okan Buruk'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu çok beğendiği ifade edildi.
