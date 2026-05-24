Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray talebini duyunca masadan kalktı

Galatasaray talebini duyunca masadan kalktı

Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı transfer etmek isteyen Galatasaray, 3 yıl için 55 milyon euro istenmesi nedeniyle masadan kalktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray talebini duyunca masadan kalktı

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Manchester City’ye veda eden Bernardo Silva’yı transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar görüşmeleri durdurdu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

55 MİLYON EURO İSTEYİNCE MASADAN KALKTILAR

Sabah’ta yer alan habere göre; Portekizli futbolcu, 3 yıllık sözleşme için Galatasaray’dan toplamda 55 milyon euro talep etti.

Bernardo Silva’nın maaş beklentisini çok yüksek bulan sarı-kırmızılılar, transfer masasından kalktı.

Galatasaray talebini duyunca masadan kalktı - Resim : 2

ATLETICO MADRID'E GİTMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp olan Atletico Madrid transferde öne geçti. Portekizli yıldızın, Atletico Madrid’e 2+1 yıllık imzayı atabileceği kaydediliyor.

3 GOL 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Manchester City formasıyla, 52 maça çıkan Bernardo Silva, 3 bin 795 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, 3 gol ve 5 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Bernardo Silva
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro