Galatasaray talebini duyunca masadan kalktı
Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı transfer etmek isteyen Galatasaray, 3 yıl için 55 milyon euro istenmesi nedeniyle masadan kalktı.
Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İlk olarak Manchester City’ye veda eden Bernardo Silva’yı transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar görüşmeleri durdurdu.
55 MİLYON EURO İSTEYİNCE MASADAN KALKTILAR
Sabah’ta yer alan habere göre; Portekizli futbolcu, 3 yıllık sözleşme için Galatasaray’dan toplamda 55 milyon euro talep etti.
Bernardo Silva’nın maaş beklentisini çok yüksek bulan sarı-kırmızılılar, transfer masasından kalktı.
ATLETICO MADRID'E GİTMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp olan Atletico Madrid transferde öne geçti. Portekizli yıldızın, Atletico Madrid’e 2+1 yıllık imzayı atabileceği kaydediliyor.
3 GOL 5 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Manchester City formasıyla, 52 maça çıkan Bernardo Silva, 3 bin 795 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, 3 gol ve 5 asist kaydetti.