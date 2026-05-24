Galatasaray talebini duyunca masadan kalktı

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Manchester City’ye veda eden Bernardo Silva’yı transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar görüşmeleri durdurdu.

55 MİLYON EURO İSTEYİNCE MASADAN KALKTILAR

Sabah’ta yer alan habere göre; Portekizli futbolcu, 3 yıllık sözleşme için Galatasaray’dan toplamda 55 milyon euro talep etti.

Bernardo Silva’nın maaş beklentisini çok yüksek bulan sarı-kırmızılılar, transfer masasından kalktı.

ATLETICO MADRID'E GİTMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp olan Atletico Madrid transferde öne geçti. Portekizli yıldızın, Atletico Madrid’e 2+1 yıllık imzayı atabileceği kaydediliyor.

3 GOL 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Manchester City formasıyla, 52 maça çıkan Bernardo Silva, 3 bin 795 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, 3 gol ve 5 asist kaydetti.