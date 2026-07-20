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Halk TV Spor Galatasaray sürpriz transferi resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi

Galatasaray sürpriz transferi resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi

Galatasaray, sürpriz transferini resmen açıkladı. İmzayı atan oyuncu formayı da giydi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray sürpriz transferi resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi

Galatasaray, sürpriz bir transfere imza attı. Sarı kırmızılı kulüp formayı giydirirken imzayı da attırdı.

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Yapılan açıklamada 26 yaşında ve 1.90 boyundaki libero Abdulsamet Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklama şöyle:
"Galatasaray'a hoş geldin Abdulsamet Yalçın!
Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk libero Abdulsamet Yalçın ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan liberomuz; iki yıl sarı kırmızılı formamızı terletecek.

Galatasaray sürpriz transferi resmen açıkladı: İmzayı attı formayı giydi - Resim : 2
Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübü’nde başlayan, sırasıyla Spor Toto, Ziraat Bankkart, Arkas Spor, İstanbul Gençlik Spor formaları giyen oyuncumuz, önümüzdeki iki sene Galatasaray’da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek.
Abdulsamet Yalçın’a sarı kırmızılı forma altında başarılar diliyoruz."

İSTANBUL GENÇLİK SPOR'DA OYNUYORDU

Abdulsamet Yalçın, 2017-2022 yılları arasında İBB Spor Kulübü'nde oynadı.
2022 - 2023 sezonunda Spor Toto Kulübü'nde oynayan Abdulsamet Yalçın, ardından Ziraat Bankkart'ta 2 sezon forma giydi.
Bir sezon da Arkasspor'da oynayan voleybolcu, geçen sezon da İstanbul Gençlik Spor'da forma giyiyordu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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