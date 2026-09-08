Galatasaray şikayet etti Fenerbahçe harekete geçti: Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı 1004 kat arttı

Kariyerine Fenerbahçe’de devam eden Kerem Aktürkoğlu’nun maaşıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci İbrahim Seten’in haberine göre; Fenerbahçe, UEFA’nın verdiği cezanın ardından harekete geçti ve Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesinde değişiklik yaptı.

343 Digital YouTube kanalında konuşan İbrahim Seten, Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu’nun TFF’ye bildirilen ücretini UEFA’ya şikayet ettiğini ve bunun üzerine inceleme yapıldığını dile getirdi.

Seten’in iddiasına göre inceleme sonrasında milli futbolcunun kulüp üzerinden gösterilen bölümünde önemli bir değişikliğe gidildi.

‘’GALATASARAY ŞİKAYET ETTİ’’

Seten, Kerem Aktürkoğlu'nun geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan aldığı yıllık ücretin federasyon kayıtlarında 222 bin TL olarak yer aldığını öne sürdü. Galatasaray'ın konuyla ilgili durumu UEFA'ya bildirdiğini iddia eden Seten, UEFA yetkililerinin İstanbul'da inceleme gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu sürecin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık kazancının 4 milyon 750 bin euro seviyesine yükseldiğini savundu.

Konuyla ilgili konuşan Seten, “Geçen sene yıllık 222 bin lira maaş ödendi Kerem'e. Federasyonda yazılı bu rakam. Galatasaray bu durumu UEFA'ya şikayet etti. Bunun üzerine UEFA İstanbul'a gelip inceleme yaptı. Baktıktan sonra Kerem'in maaşı 4 milyon 750 bin euro oldu. Bunun vergisi 3 milyon 182 bin euro. Toplam 8 milyon euro ediyor. Fenerbahçe'nin limitinden 8 milyon euro düşürülecek. Hakan Safi kulübe reklam vererek bu maaşı karşılayacak. Ancak vergisini karşılar mı bilemiyorum.” ifadelerini kullandı.

HAKAN SAFİ MAAŞI ÜSTLENMİŞTİ

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olması sonrası maaşının Hakan Safi’nin şirketi üzerinden yapılan özel imaj hakkı sözleşmesi ile karşılanacağı açıklanmıştı.

BUNDAN SONRA FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından Kerem Aktürkoğlu’nun 4 milyon 750 bin euroluk maaşı artık Fenerbahçe tarafından ödenecek.

Hakan Safi’nin doğrudan maaş vermesi yerine Fenerbahçe’ye sponsorluklar üzerinden maddi destek vermeyi sürdürebileceği öne sürüldü.

UEFA USÜLSÜZLÜK TESPİT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz sene UEFA, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferinde usulsüzlük tespit etmiş ve kulübe 7.5 milyon euro para cezası uygulanmıştı.