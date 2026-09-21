Galatasaray'da Trabzonspor hezimeti sonrası ortalık karıştı.

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın sezon başındaki kadro planlamasını hedef alarak sert bir değerlendirmede bulundu. Yönetimin transfer stratejisini ve formsuz oyuncuları eleştiren Karakullukçu, sarı-kırmızılı camianın gündemine oturacak açıklamalar yaptı.

Galatasaray muhabiri, Sarı - Kırmızılıların gelecek sezon Konferans Ligi'ne gideceği iddiası ise Galatasaray taraftarını kızdırdı.

"BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDILAR"

Galatasaray yönetiminin sezon başından itibaren sürekli eylül ayına vurgu yaptığını hatırlatan Karakullukçu, gelinen noktada takımın sahadaki görüntüsünün beklentileri karşılamadığını savundu. Kulübün elindeki bütçeyi verimli kullanamadığını iddia eden yorumcu, "elindeki parayı en kötü değerlendiren kulüp Galatasaray oldu" ifadesini kullandı.

TRANSFERLERE TEK TEK ELEŞTİRİ

Karakullukçu, yaz döneminde kadroya katılan isimleri tek tek değerlendirdi. Rafael Leao'nun milli aradan sonra toparlanacağı beklentisine şüpheyle yaklaşan ünlü yorumcu, Batrakov'un en azından mücadele etmeye çalıştığını ancak istikrarsız bir görüntü sergilediğini belirtti. ve şunları söyledi:

Galatasaray yönetimi ve Başkanı sürekli Eylül ayını işaret etti. Gördük Eylül ayındaki takımı. Boyunun ölçüsünü aldılar. Elindeki parayı en kötü değerlendiren kulüp Galatasaray oldu. Leao, Milli aradan döndükten sonra çok iyi olacak diyebilir misiniz? Batrakov tavşan gibi arada kaldı. En azından bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ugochukwu zaten iyi değil. Bitshiabu süre bile alamıyor. Deniz Gül yeterli değil. Hiçbir transfer iyi değil.

SENEYE KONFERANS LİGİ

Ugochukwu'nun 30 dakikası bile yok. Bitshiabu'yla ilgili kulağıma kötü şeyler geliyor. Geçen yılı berbat geçirmiş Leroy Sane bu sene de yok. 9 ayda sadece 1 gol, 3 asisti var. Bu süreçte neredeyse her maça ilk 11'de çıktı. Salah'a bitik dediler 35 yaşında neler yapıyor? Gördük. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse şampiyon olamaz. Seneye Konferans Ligi'nde mücadele eder. Hani Leao idmanlarda uçuyordu? Hiçbir reaksiyon gösteremiyor. Takımın süperstarı böyle mi olacaksınız? Kazandığınız para Salah'ın yüzde 70'i kadar.