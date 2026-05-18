Galatasaray şampiyonluk kupasını Erdoğan'a götürdü

Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olan Galatasaray sezonu kapattı. 2. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.

GALATASARAY'DAN ERDOĞAN'A ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye Galatasaray başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

SPOR BAKANI DA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

53 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Görüşmede şampiyonluk kupası Erdoğan’a takdim edildi. Ayrıca Dursun Özbek, Erdoğan'a memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı hediye etti.