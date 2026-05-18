Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray şampiyonluk kupasını Erdoğan'a götürdü

Galatasaray şampiyonluk kupasını Erdoğan'a götürdü

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmede Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı hediye edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray şampiyonluk kupasını Erdoğan'a götürdü

Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olan Galatasaray sezonu kapattı. 2. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.

GALATASARAY'DAN ERDOĞAN'A ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye Galatasaray başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

SPOR BAKANI DA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Galatasaray şampiyonluk kupasını Erdoğan'a götürdü - Resim : 1

53 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Görüşmede şampiyonluk kupası Erdoğan’a takdim edildi. Ayrıca Dursun Özbek, Erdoğan'a memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı hediye etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Okan Buruk Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro