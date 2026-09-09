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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kayıpla başladı: Deplasmanda Sporting Lizbon'a yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kayıpla başladı: Deplasmanda Sporting Lizbon'a yenildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk oldu.

Temsilcimiz, Estadio Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

Ev sahibine 3 puanı getiren golleri 27. dakikada Geny Catamo, 57. dakikada penaltıdan Luis Suarez ve 63. dakikada Rodrigo Zalazar kaydetti.

Galatasaray'ın tek golünü 5. dakikada Gonçalo Inacio (kendi kalesine) attı.

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SIRADAKİ RAKİP BARCELONA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında 13 Ekim Salı günü İspanya La Liga ekibi Barcelona'yı konuk edecek.

Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Sporting Lizbon ise aynı gün Lens deplasmanına çıkacak.

LEAO İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNADI

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Rafael Leao, ilk kez altyapısından çıktığı Sporting'e rakip oldu.

Yetiştiği yeşil-beyazlı kulüpten 2018'de 18 yaşındayken olaylı şekilde ayrılan Leao, Fransa'nın Lille ve İtalya'nın Milan takımlarında oynadıktan sonra bu yaz Galatasaray'a transfer oldu.

Portekizli milli futbolcu, 2018'deki ayrılıktan sonra ilk kez Jose Alvalade Stadı'na rakip sıfatıyla geldi. Yıldız futbolcu, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Rafael Leao, 58. dakikada Leroy Sane yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
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