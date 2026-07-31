Galatasaray resmi teklifini yaptı: Teklifin detayları ortaya çıktı

Galatasaray, yeni sezona hazırlanırken transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattına takviye yapmayı planlarken transfer listesinde bulunan Julio Enciso için harekete geçti.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Ertan Süzgün’ün haberine göre; Galatasaray, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki oyuncu için kulübüne resmi teklifi yaptı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray’ın Fransız ekibine yaptığı teklifin 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonundan oluştuğu ortaya çıktı.

Bu hamle ile birlikte Galatasaray’a bonuslar hariç 20 milyon euroluk maliyet oluşturması bekleniyor.

10 NUMARA POZİSYONUNA HAMLE

Enciso, hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev alabilmesiyle dikkat çekerken, yüksek teknik becerisi, bire bir mücadelelerdeki başarısı ve uzaktan etkili şutlarıyla hücum hattına önemli katkı sağlayabilecek bir profil olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'ın, Paraguaylı futbolcuyu kadrosuna katarak orta sahadaki üretkenliği artırmayı ve hücum seçeneklerini çeşitlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Transfer görüşmelerinin ise Strasbourg'un sarı-kırmızılı ekibin sunduğu teklife vereceği cevabın ardından yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor.