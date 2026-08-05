Galatasaray resmi teklif yaptı: Eski futbolcusunu geri çağırdı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusunu geri çağırdı. Sarı kırmızılıların resmi teklif yaptıkları belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bir dönem Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok'a resmi teklif iletildi. Eren Derdiyok'un Galatasaray U17 takımının başına geçirileceği ifade edildi. 38 yaşındaki Eren Derdiyok, şu anda futbola başladığı kulüp olan Basel'da altyapı sorumlusu olarak çalışıyor.

GALATASARAY'DA 3 SEZON FORMA GİYDİ

İsviçre Basel doğumlu olan Eren Derdiyok, futbola da Basel'da başladı. 2009-2010 sezonu başında Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına transfer oldu. 3 sezon sonra da Hoffenheim'a geçti.



Türkiye'ye 2014-2015 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer olarak adım attı. 2 sezon sonra Galatasaray'a transfer edildi. Sarı kırmızılı takımda 3 sezon forma giydi. Ardından Göztepe ve Ankaragücü takımlarında oynadı. İsviçre Milli Takımı'nın formasını 53 kez giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra İsviçre'ye dönerek Basel'ın altyapısında çalışmaya başladı.