Galatasaray resmen açıkladı: Sözleşme imzalandı

Galatasaray Kulübü, milli voleybolcu Yasemin Güveli ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

27 yaşında ve 1.88 boyundaki orta oyuncunun sözleşmesinin bir yıllık uzatıldığı duyuruldu.

GEÇEN SEZONUN EN ÇOK BLOK YAPAN OYUNCUSU

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Yasemin Güveli ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüz, 1999 doğumlu Türk orta oyuncu ile bir yıllık anlaşma imzaladı.



Profesyonel voleybol kariyerine Beşiktaş ile başlayan oyuncu, sırasıyla Eczacıbaşı, Karayolları, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ve geçtiğimiz sezon Galatasaray Daikin’de forma giydi.

Oynadığı takımlarda 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Cup, 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan oyuncumuz, bu turnuvalarda birçok bireysel ödül kazandı.

2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi sezonunu en çok blok yapan Türk oyuncu olarak tamamlayan Yasemin Güveli takımızın formasını terletmeye devam edecek.

Yasemin Güveli’ye sarı kırmızılı formamız altında başarılar dileriz."