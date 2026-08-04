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Galatasaray resmen açıkladı: Sözleşme imzalandı

Galatasaray Kulübü, milli voleybolcu Yasemin Güveli ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray resmen açıkladı: Sözleşme imzalandı

Galatasaray Kulübü, milli voleybolcu Yasemin Güveli ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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27 yaşında ve 1.88 boyundaki orta oyuncunun sözleşmesinin bir yıllık uzatıldığı duyuruldu.

GEÇEN SEZONUN EN ÇOK BLOK YAPAN OYUNCUSU

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Yasemin Güveli ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüz, 1999 doğumlu Türk orta oyuncu ile bir yıllık anlaşma imzaladı.

Galatasaray resmen açıkladı: Sözleşme imzalandı - Resim : 2
Profesyonel voleybol kariyerine Beşiktaş ile başlayan oyuncu, sırasıyla Eczacıbaşı, Karayolları, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ve geçtiğimiz sezon Galatasaray Daikin’de forma giydi.
Oynadığı takımlarda 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Cup, 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan oyuncumuz, bu turnuvalarda birçok bireysel ödül kazandı.
2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi sezonunu en çok blok yapan Türk oyuncu olarak tamamlayan Yasemin Güveli takımızın formasını terletmeye devam edecek.
Yasemin Güveli’ye sarı kırmızılı formamız altında başarılar dileriz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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