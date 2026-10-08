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Galatasaray resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Galatasaray yeni anlaşmayı resmen açıkladı. İmzaların atıldığı duyuruldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Galatasaray Kulübü yeni anlaşmasını resmen açıkladı. Açıklamada imzaların atıldığı duyuruldu.

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Sarı kırmızılı kulübün anlaşmasıyla ilgili açıklama resmi internet sitesinden açıklandı.
Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray Kulübü'nün sponsorlarına bir yenisini daha eklendi. Anlaşmanın imza töreninin daha sonra yapılacağı bildirildi.

GALATASARAY KULÜBÜ ANLAŞMAYI RESMEN AÇIKLADI: İMZALAR ATILDI

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk sporunun öncüsü Galatasaray Spor Kulübü ile Madeş Mobilya arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
50 yılı aşkın üretim tecrübesiyle, Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyümeye, üretmeye ve geleceğe yatırım yapmaya devam eden Madeş Mobilya; Galatasaray Erkek Voleybol Takımımızın isim ve forma göğüs, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımızın forma yan ve Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın forma sırt sponsoru oldu.
Sponsorluk anlaşmasının imza töreni ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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