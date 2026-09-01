Galatasaray resmen açıkladı: Golcü transferi tamamlandı

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Porto'dan Deniz Gül ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla görüşmelere başlandığını bildirdi.

DENİZ GÜL RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-kırmızılılarla 5 yıllık anlaşmaya varan Deniz Gül'ün saat 14.00 civarında Atatürk Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

11 MİLYON EURO BONSERVİS

Transferin mali boyutu henüz açıklanmazken Portekiz basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Porto, Deniz Gül'ü 4.5 milyon euro karşılığında İsveç ekibi Hammarby'dan transfer etmişti.