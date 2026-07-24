Galatasaray Real Madrid'den transfer edecek: Mourinho takımda istemiyor

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, stoper hattına takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY PLAN RAUL ASENCIO

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Real Madrid'in 23 yaşındaki stoperi Raul Asencio'ya talip oldu.

Haberde Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun oyuncuyu takımda düşünmediği ifade edildi. Eflatun Beyazlılar ayrılık kararını oyuncu ve menajerine bildirdi.

LAZIO DA İLGİLENİYOR

Galatasaray'ın yanı sıra Serie A ekiplerinden Lazio da oyuncuyla ilgileniyor. İtalyan kulübü, Real Madrid'le temasa geçerek transfer şartlarına dair bilgi aldı.

2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 34 maça çıkan Raul Asencio, 2 bin 514 dakika sahada kaldı. Asencio bu sürede 2 gol ve 1 asist kaydetti.