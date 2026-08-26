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Galatasaray milli futbolcu için yeniden harekete geçti

Galatasaray yönetimi, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferi için yeniden görüşmelere başladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray milli futbolcu için yeniden harekete geçti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Portekiz'e yöneldi.

GALATASARAY'DA HEDEF YENİDEN DENİZ GÜL

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray yönetimi, Porto forması giyen Deniz Gül için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar hem oyuncunun menajeri hem de kulübü Porto'yla görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, yaz transfer dönemi kapanmadan önce imzayı attırmayı hedefliyor.

Galatasaray milli futbolcu için yeniden harekete geçti - Resim : 1

PORTO'NUN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deniz Gül için daha önce 20 milyon euro bonservis bedeli talep edilmişti.

7 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 44 maça çıkan Deniz Gül, bin 824 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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