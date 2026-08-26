Galatasaray milli futbolcu için yeniden harekete geçti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Portekiz'e yöneldi.

GALATASARAY'DA HEDEF YENİDEN DENİZ GÜL

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray yönetimi, Porto forması giyen Deniz Gül için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar hem oyuncunun menajeri hem de kulübü Porto'yla görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, yaz transfer dönemi kapanmadan önce imzayı attırmayı hedefliyor.

PORTO'NUN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deniz Gül için daha önce 20 milyon euro bonservis bedeli talep edilmişti.

7 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 44 maça çıkan Deniz Gül, bin 824 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 2 asist kaydetti.