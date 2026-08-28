Galatasaray mağlubiyeti sonrası TFF'den Erzurumspor'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de ikinci haftanın ardından PFDK kararlarını açıkladı.

ERZURUMSPOR'A CEZA

Galatasaray'a sahasında 4-2'lik skorla mağlup olan Erzurumspor'a ceza geldi. PFDK, Erzurumspor'a 430 bin lira para cezası verdi. Ayrıca F6 tribünündeki taraftarların kartları gelecek maç için bloke edildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

ERZURUMSPOR FK’nın, 21.08.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜNÜ F6, numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK’nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK’nın, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.