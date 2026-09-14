Galatasaray maçından sonra flaş itiraf: Hakeme söyledim

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası flaş bir itiraf geldi.

Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yeşil siyahlı takımın file bekçisi yaptığı hatayı itiraf ederken, çok üzgün olduğunu söyledi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kaleci Serhat, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum, bize yine muhteşem destek oldular. Her zaman sesleri kulaklarımızdaydı. Onun dışında yani çok üzgünüm. Çok talihsiz bir gol oldu. O zamana kadar her şey gerçekten takım olarak da elimizde gidiyordu. Tabii ki pozisyon da veriyorduk. 1-2 tane tehlikeli pozisyonları vardı. Onun dışında gerçekten pozisyon vermedik. Talihsiz bir gol oldu. O yüzden çok üzgünüm. Bu camiaya, armaya layık olmak için daha çok çalışacağım. Bundan herkes emin olabilir. Taraftarlarımızı gururlandırmak, evlerine sevinçli göndermek için elimden geleni yapacağım."

Serhat, maçın 15. dakikasında Galatasaray'ın iptal edilen golünde ağları sarsan Deniz Gül'ün kendisine faul yaptığını aktararak "Pozisyon devamında ben bir hamle yaptım. Deniz Gül de elime temas etti. Ben zaten golden sonra da hakem Atilla Karaoğlan'a söyledim. Hakeme 'Elime temas var, kontrol edin.' dedim. İptal edilen golde ben rahattım. Ben izlemedim ama galiba dedikleri gibi elime bir temas var" ifadelerini kullandı. (AA)