Galatasaray maçında ortalığı karıştırdı: Daha önce Rams Park'ta yaptıkları olay oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

ESPAN ESKAS GALATASARAY'I ÇILDIRTTI

Karşılaşmanın Norveçli hakemi Espan Eskas maç içerisindeki kararlarıyla sarı-kırmızılıları çıldırttı. Batrakov'a yapılan faulde kırmızı kart beklenirken bir başka pozisyonda rakibe verilen penaltı tepki çekti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Üzgünüz tabii ki. Bir sonraki maçı düşüneceğiz. Ama yani oyun içerisinde de oyuncularımızın bence sinirleri çok bozuldu. Hakemin vermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar... Yani her şeyde aleyhimize çalıştı. O yüzden üzgünüz ama dediğim gibi ayağa kalkacağız" dedi.

YOUNG BOYS MAÇINDA YAPTIKLARI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Espan Eskas'a yönelik eleştiriler devam ederken akıllara 2024-2025 yılında oynanan Young Boys maçı geldi. 27 Ağustos'ta Rams Park'ta oynanan Galatasaray - Young Boys maçının hakemi olan Espan Eskas o maçta da kararlarıyla tepki çekmişti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Young Boys, Galatasaray'ı elemişti.