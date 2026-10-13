Galatasaray maçı öncesi kızdıran karar: Resmen açıklandı olay oldu
Galatasaray maçı öncesi Gençlerbirliği'nin açıkladığı bilet fiyatları tepki çekti.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 17 Ekim Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Kritik mücadele öncesi kırmızı-siyahlılar biletleri satışa sundu. Yapılan açıklamaya göre; müsabakada, 2026-2027 sezonu kombineleri geçerli olacak. Gençlerbirliği biletleri, Galatasaray Passolig taraftar kartı dışındaki tüm Passolig taraftar kartlarıyla satın alınabilecek.
GALATASARAY TARAFTARINA BİLETLER 5 BİN 800 LİRA OLDU
Bilet fiyatları, VIP 20 bin, sağ kapalı ve sol kapalı 10 bin, maraton 7 bin, güney kale arkası 4 bin 800 ve misafir bölümü de 5 bin 800 lira olarak duyuruldu.
TARAFTARLAR TEPKİLİ
Ancak bilet fiyatları Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Taraftarlar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük takımlara uygulanan yüksek fiyat politikasını eleştirdi.