Galatasaray maçı öncesi kızdıran karar: Resmen açıklandı olay oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 17 Ekim Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Kritik mücadele öncesi kırmızı-siyahlılar biletleri satışa sundu. Yapılan açıklamaya göre; müsabakada, 2026-2027 sezonu kombineleri geçerli olacak. Gençlerbirliği biletleri, Galatasaray Passolig taraftar kartı dışındaki tüm Passolig taraftar kartlarıyla satın alınabilecek.

GALATASARAY TARAFTARINA BİLETLER 5 BİN 800 LİRA OLDU

Bilet fiyatları, VIP 20 bin, sağ kapalı ve sol kapalı 10 bin, maraton 7 bin, güney kale arkası 4 bin 800 ve misafir bölümü de 5 bin 800 lira olarak duyuruldu.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Ancak bilet fiyatları Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Taraftarlar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük takımlara uygulanan yüksek fiyat politikasını eleştirdi.