Galatasaray maçı öncesi çalışmalar devam ediyor
Süper Lig'in ilk haftasın Galatasaray'a konuk olacak Çorum FK'da çalışmalar devam ediyor.
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Düzce'de kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
TOPUK YAYLASI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salon çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanlarıyla da güç depoladı.
DÜZCE KAMPI 6 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ BİTECEK
Günü akşam yapacağı saha antrenmanıyla tamamlayacak Çorum FK'li futbolcular, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
İLK HAFTA GALATASARAY'A KONUK OLACAKLAR
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ilk hafta son şampiyon Galatasaray'a konuk olacak. 14 Ağustos Cuma günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi