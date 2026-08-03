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Galatasaray maçı öncesi çalışmalar devam ediyor

Süper Lig'in ilk haftasın Galatasaray'a konuk olacak Çorum FK'da çalışmalar devam ediyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray maçı öncesi çalışmalar devam ediyor

Düzce'de kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

TOPUK YAYLASI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salon çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanlarıyla da güç depoladı.

DÜZCE KAMPI 6 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ BİTECEK

Günü akşam yapacağı saha antrenmanıyla tamamlayacak Çorum FK'li futbolcular, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

İLK HAFTA GALATASARAY'A KONUK OLACAKLAR

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ilk hafta son şampiyon Galatasaray'a konuk olacak. 14 Ağustos Cuma günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Çorum FK
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