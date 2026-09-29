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Halk TV Spor Galatasaray maçı öncesi Barcelona'yı şoke eden haber

Galatasaray maçı öncesi Barcelona'yı şoke eden haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona'ya şok etkisi yaratacak bir haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray maçı öncesi Barcelona'yı şoke eden haber

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında sahasında İspanya La Liga ekibi Barcelona'yı konuk edecek.

13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA'YA BÜYÜK ŞOK

Kritik mücadele öncesi Barcelona'ya şoke etkisi yaratacak bir haber geldi.

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Barcelona'nın kaptanı Raphinha, Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi ve oyundan çıktı.

Maçta 1 gol atan Raphinha, 46. dakikada yerini Endrick'e bıraktı.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki saatlerde sakatlık ile ilgili daha detaylı bir açıklama yapacağı ifade edildi.

BREZİLYA MAÇI 4-2 KAZANDI

Brezilya, maçı 4-2 kazanmayı başardı.

Avustralya'nın gollerini 28. dakikada Circati ve 33. dakikada Metcalfe atarken, Brezilya'nın galibiyet golleri 3. dakikada Vanderson, 45. dakikada penaltıdan Raphinha, 69. dakikada Guimaraes ve 80. dakikada penaltıdan Vinicius Junior'dan geldi.

RAPHINHA'NIN BARCELONA KARNESİ

29 yaşındaki yıldız futbolcu, Barcelona formasıyla bu sezon çıktığı 8 maçta 14 gol atarken 3 asist yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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