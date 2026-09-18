Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya şok: Oynamayacak!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçını Barcelona ile yapacak. Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi büyük şok. Yıldız oyuncu oynamayacak.

Barcelona, La Liga'daki son maçında Racing'i 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ancak maçta kalecisi Garcia sakatlandı.

KALECİSİ 3 HAFTA YOK

Maça devam edemeyen yıldız oyuncu saha kenarına alındı. Yerine 38 yaşındaki Wojciech Szczesny oyuna girdi.

Karşılaşma sonrası yapılan kontrollerde Barcelona'yı şoke eden haber geldi. Garcia'nın tedavi altına alındığı ve en az 3 hafta oynayamayacağı açıklandı.

Galatasaray-Barcelona maçı 13 Ekim'de Rams Park'ta oynanacak. Ünlü kalecinin bu maçta büyük bir olasılıkla forma giyemeyeceği belirtildi.

LIVAKOVIC OYNAYABİLİR

Barcelona'nın diğer kalecileri 38 yaşındaki Wojciech Szczesny ve Fenerbahçe'den transfer edilen Dominik Livakovic.

Sarı kırmızılı takımın Barcelona ile oynayacağı karşılaşmada kaleyi Livakovic'in koruyabileceği bildiriliyor.