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Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya 700 milyon euroluk piyango vurdu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya 700 milyon euroluk piyango vurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya 700 milyon euroluk piyango vurdu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak.

13 Ekim Salı günü RAMS Park’ta oynanacak mücadele, saat 22.00’de başlayacak.

Galatasaray maçı öncesi İspanyol devi Barcelona’ya piyango vurdu.

700 MİLYON EUROLUK PİYANGO

Katalan ekibinin stadı Spotify Camp Nou, Barcelona için yalnızca futbol karşılaşmalarının oynandığı bir stat olmanın ötesine geçerek önemli bir ticari gelir kaynağına dönüşmeye hazırlanıyor. Kulüp, VIP koltuklarını uzun süreli lisans modeliyle pazarlayarak yaklaşık 700 milyon euroluk gelir elde etmeyi hedefliyor.

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2 BİN VIP KOLTUK SATIŞA ÇIKARILACAK

Barcelona, stadyumdaki ağırlama hizmetlerinin geliştirilmesi ve ticari olarak değerlendirilmesi konusunda stratejik ortağı Legends Global ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu kapsamda 2 bin VIP koltuğun, 15 veya 30 yıllık sözleşmeler karşılığında satışa sunulacağı belirtildi. Koltukların bedelinin ise peşin olarak tahsil edileceği aktarıldı.

Marca Gazetesi’nde yer alan habere göre; Kulüp, sözleşme süresi boyunca yaklaşık 700 milyon euro tutarında bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Satış işleminin ise iki buçuk sezona yayılmasının planlandığı aktarıldı.

380 MİLYON EURO ÜZERİNDE GELİR ELDE EDİLDİ

Barcelona, projenin ilk aşamasında 5 bin VIP koltuğun satışını gerçekleştirerek farklı vadelerdeki anlaşmalar üzerinden 380 milyon euronun üzerinde garanti gelir elde etti. Bunun yanı sıra Spotify Camp Nou'daki tüm localar ve özel tribün bölümlerinin satışının da tamamlandığı belirtildi.

Kulüp, VIP ve ağırlama hizmetlerine yönelik bu ticari modelin kapsamını genişleterek stadyum gelirlerini çeşitlendirmeyi planlıyor. Barcelona'nın hedefi, Camp Nou'yu yalnızca maç günü bilet satışlarından gelir sağlayan bir stat olmaktan çıkarıp, taraftarların yanı sıra kurumsal müşterilere sunulan özel ağırlama hizmetleriyle de önemli bir gelir merkezi haline getirmek.

Stadyumun yeniden kullanıma açılmasıyla birlikte Barcelona, uzun vadeli ve sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmayı amaçlarken Camp Nou'nun ticari potansiyelinden daha fazla yararlanmayı sürdürecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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