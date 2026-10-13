Galatasaray maçı öncesi Barcelonalı futbolculara hırsızlık şoku

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Barcelona'da futbolcuları ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Katalonya polisi, Barcelona kalecisi Joan Garcia'nın evine yönelik gerçekleştirilen soygun olayına ilişkin iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Barcelona kalecisi Joan Garcia, maç için İstanbul’da olduğu sırada evi soyuldu.

JOAN GARCIA'NIN EVİ HEDEF OLMUŞTU

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Joan Garcia'nın Baix Llobregat bölgesindeki evi hırsızların hedefi oldu. Şüphelilerin eve girerek soygun gerçekleştirdiği belirtildi.

KOUNDE'NİN EVİNİ DE TAKİP ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntüler olayın boyutunu daha da büyüttü. Hırsızların sadece Joan Garcia'nın evini değil, Barcelona'nın Fransız savunmacısı Jules Koundenin evini de önceden gözlem altına aldığı tespit edildi.

Ancak edinilen bilgilere göre şüpheliler, keşif çalışmaları yapmalarına rağmen Kounde'nin konutuna girmeyi başaramadı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mossos d'Esquadra tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, çok sayıda konut soygununa karıştıkları öne sürülen 58 ve 42 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ GÜNDEM OLDU

Barcelona'da yaşanan bu gelişme, Galatasaray ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İspanya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Özellikle Joan Garcia ve Jules Kounde'yi hedef alan girişimlerin ortaya çıkması, futbolcuların güvenliği konusunu yeniden tartışmaya açtı.