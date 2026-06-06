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Halk TV Spor Galatasaray listeye ekledi: Icardi'nin yerine 2 yıldız golcü belirlendi

Galatasaray listeye ekledi: Icardi'nin yerine 2 yıldız golcü belirlendi

Galatasaray'da Icardi ile yolların ayrılması beklenirken, sarı-kırmızılı yönetim Kolo Muani ve Dusan Vlahovic'i transfer listesine ekledi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray listeye ekledi: Icardi'nin yerine 2 yıldız golcü belirlendi

Süper Lig'de üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı.
Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması beklenirken, sarı-kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızın yerine yeni golcü bakıyor.

2 DÜNYA YILDIZI LİSTEDE

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın transfer listenin başlarında Kolo Muani ve Dusan Vlahovic bulunuyor.

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KOLO MUANI İÇİN KİRALAMA PLANI

Fransız devi Paris Saint Germain, geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Kolo Muani'yi yeni sezonda da kadroda düşünmüyor.
PSG, yıldız futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamayı hedefliyor.
Sarı kırmızılı yönetimin Fransız futbolcu için planı ise satın alma opsiyonlu kiralama.

Galatasaray listeye ekledi: Icardi'nin yerine 2 yıldız golcü belirlendi - Resim : 2

VLAHOVIC BOŞA ÇIKACAK

Listede bulunan bir diğer isim olan Dusan Vlahovic'in Juventus ile olan sözleşmesi sona erdi.
Sırp futbolcu İtalyan ekibinde kalmayacak ve takımdan ayrılacak.

Galatasaray yönetimi ilk olarak Kolo Muani'yi düşünse de Vlahovic'in bonservisinin elinde olması da bir avantaj olarak görülüyor.

Galatasaray listeye ekledi: Icardi'nin yerine 2 yıldız golcü belirlendi - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Mauro Icardi
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