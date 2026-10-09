Galatasaray istiyordu: İngilizlerden kötü haber geldi

Galatasaray kadrosuna katmak istiyordu İngiliz ekibi Crystal Palace'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız isimle Crystal Palace yönetimi sözleşme yenilemek için harekete geçti.

İngiliz ekibinin Ismaila Sarr için yeni sözleşme görüşmelerine başlaması, Galatasaray camiasını zora soktu.

CRYSTAL PALACE'DAN YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ

İngiliz basınından Sky Sports’un haberine göre Crystal Palace, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun temsilcileriyle sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. İlk temasların olumlu geçtiği belirtilirken tarafların henüz anlaşmaya varmadığı aktarıldı.

Mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Sarr’ın takımda tutulması için atılan bu adım, İngiliz ekibinin oyuncuyu uzun vadeli planlarında değerlendirdiğini gösteriyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİLER

Ismaila Sarr, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray’ın önemli hedefleri arasında yer almıştı. Sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcu için iki ayrı teklif yaptığı, ancak Crystal Palace yönetiminin bu teklifleri kabul etmediği bildirilmişti.

Liverpool’un da yıldız oyuncuyla ilgilenmesi, transfer yarışını daha da hareketlendirmişti. Crystal Palace’ın yeni sözleşme girişimi ise Sarr’ın geleceğiyle ilgili belirsizliği farklı bir boyuta taşıdı.

GALATASARAY YENİDEN HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Crystal Palace ile Sarr arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken Galatasaray’ın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor. Şartların uygun hale gelmesi durumunda sarı-kırmızılıların yeniden girişimde bulunabileceği değerlendiriliyor.

Ancak Galatasaray’ın şu aşamada yeni bir teklif yaptığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

2024 yılında Crystal Palace’a katılan Senegalli futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 94 maçta 33 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Sarr’ın sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuç, Galatasaray’ın gelecek transfer dönemindeki planlamasını da etkileyebilir.