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Galatasaray istedi olmadı: Acun Ilıcalı transfer ediyor

Acun Ilıcalı, Benfica'dan Franjo Ivanovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Benficalı oyuncuyu Galatasaray da istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray istedi olmadı: Acun Ilıcalı transfer ediyor

Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Görüşmeleri bizzat sürdüren Acun Ilıcalı golcü transferi için flaş bir isme yöneldi.

FRANJO IVANOVIC HULL CITY YOLUNDA

O JOGO'nun haberine göre; turuncu-siyahlılar, Benfica forması giyen Franjo Ivanovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yıldızz futbolcu, Hull City'ye gitmeye sıcak bakarken transferin 25 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlanabileceği aktarıldı.

Galatasaray istedi olmadı: Acun Ilıcalı transfer ediyor - Resim : 1

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Hırvat futbolcu için daha önce Galatasaray da devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray'ın yanı sıra Como ve Real Betis de oyuncuyla ilgilenmişti.

9 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 43 maça çıkan Franjo Ivanovic, bin 513 dakika sahada kaldı. Ivanovic, 9 gol ve 3 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Hull City Acun Ilıcalı
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