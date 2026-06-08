Galatasaray ilk transferini duyuruyor

Ajans1905'ten Kadir Çetinçalı, Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin çarpıcı bilgiler aktardı. Can Uzun ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı; asıl engel Frankfurt ile yürütülecek bonservis müzakeresi.

İLK TRANSFER BU HAFTA

Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği ilk resmi transfer açıklaması bu hafta içinde gelebilir. Çetinçalı'nın aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, en az bir transferi kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Kadro planlamasını 10+4 yabancı kontenjan kuralına göre yeniden şekillendiren Galatasaray ilk hamlesini gerçekleştiriyor.

CAN UZUN'LA ANLAŞMA BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAM

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Eintracht Frankfurt'un Türk asıllı Alman yıldızı Can Uzun ile kişisel şartlarda büyük ölçüde mutabakat sağlandığı öğrenildi.

Ancak transferin önündeki asıl engel kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı.

Frankfurt'un 45 milyon Euro'luk fiyat etiketine karşı Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekme çabası, transferin seyrini belirleyecek kritik aşama olmaya devam ediyor.

Okan Buruk'un ısrarla istediği Can Uzun'un sarı-kırmızılı forma giymesi halinde Türk futbolunun en çok konuşulan transferlerinden biri gerçekleşmiş olacak.

SÜRPRIZ İSİM: DJAOUI CISSE GÜNDEMDE

Çetinçalı'nın aktardığı bir diğer önemli bilgi ise Galatasaray'ın radarına giren sürpriz bir isimle ilgiliydi. Fransa Ligue 1'de Rennes forması giyen 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Djaoui Cisse, sarı-kırmızılıların transfer listesine girdi. Genç yaşına karşın Fransa'nın rekabetçi liginde kendini kanıtlayan Cisse'nin profili, Galatasaray'ın hem genç yabancı kontenjanına hem de orta saha ihtiyacına yanıt verecek.



Habib Diarra ve Pape Gueye'nin ardından gündemdeki bir diğer Senegalli bağlantılı isim olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER TABLOSU NETLEŞIYOR

Bu gelişmeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde Galatasaray'ın yaz transfer döneminin ana hatları giderek netleşiyor. Can Uzun ile kişisel anlaşmanın tamamlanmış olması ve Djaoui Cisse'nin gündemde yer alması, sarı-kırmızılıların orta saha ve hücum bölgesini gençlik ve kaliteyle pekiştirme stratejisini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.