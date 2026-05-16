Galatasaray hiç vakit kaybetmedi: Takas teklifi ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yeni sezonda da iddialı olacak bir kadro kurmak için çalışmalara hemen başladı.

HEDEF BERTUĞ YILDIRIM

İlk takviyeyi forvet hattına yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar aradığını Başakşehir'de bulundu. Yönetim, hem yerli hem de genç olması nedeniyle ilk sıraya Bertuğ Yıldırım'ı yazdı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yıldırım'ı kadrosuna katmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi görüşmelere başladı.

KAZIMCAN KARATAŞ ARTI PARA TEKLİFİ YAPACAKLAR

Sarı-kırmızılıların, Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak için halihazırda Başakşehir'de kiralık olan Kazımcan Karataş + para teklifinde bulunacağı belirtildi.

22 MAÇTA 7 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Başakşehir formasıyla 22 maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım, 806 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 7 gol ve 3 asist kaydetti.