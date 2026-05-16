Galatasaray hiç vakit kaybetmedi: Takas teklifi ortaya çıktı
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım için görüşmelere başladı. Yönetim, Kazımcan Karataş artı para teklif edecek.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yeni sezonda da iddialı olacak bir kadro kurmak için çalışmalara hemen başladı.
HEDEF BERTUĞ YILDIRIM
İlk takviyeyi forvet hattına yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar aradığını Başakşehir'de bulundu. Yönetim, hem yerli hem de genç olması nedeniyle ilk sıraya Bertuğ Yıldırım'ı yazdı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yıldırım'ı kadrosuna katmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi görüşmelere başladı.
KAZIMCAN KARATAŞ ARTI PARA TEKLİFİ YAPACAKLAR
Sarı-kırmızılıların, Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak için halihazırda Başakşehir'de kiralık olan Kazımcan Karataş + para teklifinde bulunacağı belirtildi.
22 MAÇTA 7 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Başakşehir formasıyla 22 maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım, 806 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 7 gol ve 3 asist kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi