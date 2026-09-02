Transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray için dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, daha önce Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla da tanınan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

RUS GAZETECİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Rus gazeteci Maksim Nikitin, Galatasaray’ın Spartak Moskova’da forma giyen Gedson Fernandes’e ciddi ilgi gösterdiğini iddia etti. Nikitin’e göre sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun transferi için temaslara başladı.

TEMASLAR BAŞLADI

Haberde, Galatasaray ile Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao arasında görüşmelerin gerçekleştiği belirtildi. Bu temasların transferin son günlerinde hız kazandığı ve tarafların anlaşma zemini aradığı ifade edildi.

GEDSON’UN KARİYERİ

Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Benfica altyapısından yetişmiş ve Avrupa’da farklı kulüplerde forma giymiş bir isim. Dinamizmi, top tekniği ve orta sahadaki enerjisiyle dikkat çeken oyuncu, Galatasaray’ın orta saha rotasyonuna önemli bir alternatif olacak.