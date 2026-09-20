Galatasaray galibiyeti sonrası kararını değiştirdi: Trabzonspor'da müjdeyi verdi
Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan maç sonu kararını değiştirdi. Doğan takıma güzel haberi verdi.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Thomas Reis'in teknik direktörlüğündeki ilk maçına çıkan bordo-mavililer sahadan 4-0 galip ayrıldı.
MOHAMED SALAH HAT-TRICK YAPTI
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Galatasaray karşısında hat-trick yaparken diğer gol ise Saviolo'dan geldi.
OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve oyuna sonradan giren Lesley Ugochukwu kırmızı kart gördü.
ERTUĞRUL DOĞAN PRİMİ ARTTIRDI
Galatasaray karşısında domine bir galibiyet elde eden Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan prim kararında değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılılara karşı 1 milyon liralık prim kararı alan Ertuğrul Doğan galibiyetin ardından miktarı arttırdı. Doğan, takıma 1.5 milyon lira prim dağıtılacağını duyurdu.
MİLLİ ARA SONRASI RAKİP SAMSUNSPOR
Milli araya galibiyetle giren Trabzonspor, 10 puana ulaşarak 5. sırada yer aldı. Bordo-mavililer aranın ardından Samsunspor'la karşılaşacak.