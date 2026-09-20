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Halk TV Spor Galatasaray galibiyeti sonrası kararını değiştirdi: Trabzonspor'da müjdeyi verdi

Galatasaray galibiyeti sonrası kararını değiştirdi: Trabzonspor'da müjdeyi verdi

Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan maç sonu kararını değiştirdi. Doğan takıma güzel haberi verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray galibiyeti sonrası kararını değiştirdi: Trabzonspor'da müjdeyi verdi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Thomas Reis'in teknik direktörlüğündeki ilk maçına çıkan bordo-mavililer sahadan 4-0 galip ayrıldı.

MOHAMED SALAH HAT-TRICK YAPTI

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Galatasaray karşısında hat-trick yaparken diğer gol ise Saviolo'dan geldi.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve oyuna sonradan giren Lesley Ugochukwu kırmızı kart gördü.

Galatasaray galibiyeti sonrası kararını değiştirdi: Trabzonspor'da müjdeyi verdi - Resim : 1

ERTUĞRUL DOĞAN PRİMİ ARTTIRDI

Galatasaray karşısında domine bir galibiyet elde eden Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan prim kararında değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılılara karşı 1 milyon liralık prim kararı alan Ertuğrul Doğan galibiyetin ardından miktarı arttırdı. Doğan, takıma 1.5 milyon lira prim dağıtılacağını duyurdu.

MİLLİ ARA SONRASI RAKİP SAMSUNSPOR

Milli araya galibiyetle giren Trabzonspor, 10 puana ulaşarak 5. sırada yer aldı. Bordo-mavililer aranın ardından Samsunspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Trabzonspor
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