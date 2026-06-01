Galatasaray dünya yıldızı ile anlaştı: ''Galatasaray'a gelişini kutluyorlardır'' diyerek açıkladı

Manchester City ile olan sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan 31 yaşındaki Bernardo Silva, Bodrum'da tatili sürdürüyor.

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı yönetimle görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Yorumcu Serhat Ulueren, Galatasaray'ın Bernardo Silva ile anlaştığını duyurdu.

''BERNARDO SILVA OLAYI BİTTİ''

Ulueren açıklamasında, "Abdullah Kavukcu’ya yakın olan birisiyle yazıştım. 'Bernardo Silva olayı kesin bitti. Şu an sayın Abdullah Kavukcu ile beraber' diye haber geldi." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'A GELİŞİNİ KUTLUYORLARDIR''

Konuşmasını sürdüren Ulueren, "Abdullah Kavukcu'ya yazdım ama telefonu kapalı. Muhtemelen sessiz moda almıştır, görüşüyorlardır, belki de Galatasaray'a gelişini kutluyorlardır." dedi.

''HER KONUDA ANLAŞTILAR''

Serhat Ulueren son olarak, "Galatasaray’ın her konuda Bernardo Silva ile anlaştığını söyleyebilirim. Bernardo Silva'nın böylesine Galatasaray ile adı anılırken tatil için Türkiye'yi seçmesi de zaten bir işarettir." yorumunu yaptı.