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Galatasaray derbisi öncesi Reis hamlesi: Salah ile görüştü

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray derbisi öncesi Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile görüşme yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray derbisi öncesi Reis hamlesi: Salah ile görüştü

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Papara Park’taki derbi, saat 20.00’de başlayacak.

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray derbisi öncesi en büyük hücum kozu Mohamed Salah’ı kilit rolde kullanmayı hedefliyor.

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DERBİ ÖNCESİ GÖRÜŞME YAPTI

Sabah’ta yer alan habere göre; Thomas Reis, Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile görüşme yaptı.

Alman teknik adamın Salah’tan enerjisini derbide tamamen hücuma saklamasını istediği belirtildi.

Reis, takımın kolektif disiplinine vurgu yaptı ve topun hızla geri kazanıldığı anlarda Salah’ı topla buluşturup hücumda serbest rol vereceğini aktardı.

Derbi öncesi yüksek form grafiğiyle dikkat çeken Salah’ın, arkasında daha agresif savunma yapan ve top kazanma konusunda etkili bir orta saha ile sahaya çıkması halinde Galatasaray kalesinde daha fazla tehlike yaratması bekleniyor.

SON 5 YILIN EN SKORER FUTBOLCUSU

Mısırlı yıldız, Trabzonspor’un son 5 sezondaki ilk 5 haftalık performansları baz alındığında en fazla gol atan oyuncu oldu.

Salah, bordo-mavili ekibin şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunun ilk 5 haftasında 4 gol atan Anthony Nwakaeme’nin gol sayısını yakaladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Mohamed Salah
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