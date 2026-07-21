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Galatasaray "Büyük yetenek" diye almıştı: Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın geçen sezonun ortasında "Büyük yetenek" diye kadrosuna kattığı genç futbolcu Amedspor'a gidiyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray "Büyük yetenek" diye almıştı: Amedspor'a gidiyor

Galatasaray, geçen sezonun ortasında "Büyük yetenek" diyerek kadrosuna kattığı genç futbolcuyu Amedspor'a veriyor.

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Sarı kırmızılılar, geçen sezon ara transferde Can Armando Güner'i kadrosuna katmıştı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray "Büyük yetenek" diye almıştı: Amedspor'a gidiyor - Resim : 2
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GALATASARAY'DAN AMEDSPOR'A GİDİYOR

Ancak Can Armando Güner, sarı kırmızılı takımda doğru dürüst forma şansı bulamadı.
Yeni sezon öncesi HT Spor'un haberine göre Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, 18 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak almak için başvuruda bulundu.
Sarı-kırmızılıların da bu teklife belli bir süre oynama garantisi verilmesi durumunda sıcak baktığı belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un genç futbolcuyu sezon başı kampında da görmek istediği, daha sonra kararını yönetime bildireceği ileri sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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