Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Barçelona ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. Sarı kırmızılı takım ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
Takımımız, ikinci bazını İspanyol devi Barcelona ile yapacak. 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Sarı kırmızılılarda şimdiden bu karşılaşmanın heyecanı yaşanırken, Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı.
Galatasaray'ın eski futbolcularından yorumcu Evren Turhan, BTV Youtube kanalında Evren Turhan, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanırken, teknik direktör Okan Buruk'u övdü. Turhan, şöyle konuştu:
"Okan Buruk, Kocaelispor maçında Batrakov’u tam zamanında soktu. Okan Buruk’u 1 kere de tebrik edin, 'helal olsun' deyin. Hep eleştiri. Şimdi diyecekler 'Barış Alper Yılmaz'ı çıkarmadı, iyi ki de çıkarmadı. Okan Buruk, Barış’ı kurtardı. Okan Buruk, Türkiye’de oyuncu kazanmada 1 numara. Bunu herkes kabul edecek."
"Barış Alper Yılmaz'ın uyanması lazım. Futbolda geçmiş yok. Leao geldi, Sane de yavaş yavaş geliyor, eğer toparlamazsa yavaş yavaş kulübeye gider. Okan Buruk, 'Sana bu kadar şans verdim, yarın bir gün kesersem bana bir şey deme' diyor." ifadelerini kullandı.
"Galatasaray, Barcelona’yı yener görürsünüz, en kötü berabere kalır. Galatasaray, Liverpool’a ne yaptıysa Barcelona'ya da yapabilir. Herkese yaptı. Takımınıza güvenin."