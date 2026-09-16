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Halk TV Spor Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı

Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Barçelona ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı - Fotoğraf: 1
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. Sarı kırmızılı takım ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı - Fotoğraf: 2
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Takımımız, ikinci bazını İspanyol devi Barcelona ile yapacak. 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı - Fotoğraf: 3
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Sarı kırmızılılarda şimdiden bu karşılaşmanın heyecanı yaşanırken, Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı.

Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı - Fotoğraf: 4
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Galatasaray'ın eski futbolcularından yorumcu Evren Turhan, BTV Youtube kanalında Evren Turhan, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanırken, teknik direktör Okan Buruk'u övdü. Turhan, şöyle konuştu:

Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı - Fotoğraf: 5
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"Okan Buruk, Kocaelispor maçında Batrakov’u tam zamanında soktu. Okan Buruk’u 1 kere de tebrik edin, 'helal olsun' deyin. Hep eleştiri. Şimdi diyecekler 'Barış Alper Yılmaz'ı çıkarmadı, iyi ki de çıkarmadı. Okan Buruk, Barış’ı kurtardı. Okan Buruk, Türkiye’de oyuncu kazanmada 1 numara. Bunu herkes kabul edecek."

Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı - Fotoğraf: 6
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"Barış Alper Yılmaz'ın uyanması lazım. Futbolda geçmiş yok. Leao geldi, Sane de yavaş yavaş geliyor, eğer toparlamazsa yavaş yavaş kulübeye gider. Okan Buruk, 'Sana bu kadar şans verdim, yarın bir gün kesersem bana bir şey deme' diyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı - Fotoğraf: 7
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"Galatasaray, Barcelona’yı yener görürsünüz, en kötü berabere kalır. Galatasaray, Liverpool’a ne yaptıysa Barcelona'ya da yapabilir. Herkese yaptı. Takımınıza güvenin."

Galatasaray Okan Buruk Barcelona Barış Alper Yılmaz
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