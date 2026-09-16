Galatasaray Barcelona maçında en kötü sonucu açıkladı! "Görürsünüz" diyerek anlattı

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"Okan Buruk, Kocaelispor maçında Batrakov’u tam zamanında soktu. Okan Buruk’u 1 kere de tebrik edin, 'helal olsun' deyin. Hep eleştiri. Şimdi diyecekler 'Barış Alper Yılmaz'ı çıkarmadı, iyi ki de çıkarmadı. Okan Buruk, Barış’ı kurtardı. Okan Buruk, Türkiye’de oyuncu kazanmada 1 numara. Bunu herkes kabul edecek."