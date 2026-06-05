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Galatasaray ayrılığı açıkladı: 4 yıldır sarı kırmızılı formayı giyiyordu

Galatasaray, 2022'den bu yana sarı kırmızılı formayı giyen oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray ayrılığı açıkladı: 4 yıldır sarı kırmızılı formayı giyiyordu

Galatasaray Kulübü, 4 yıldır sarı kırmızılı takımda forma giyen Ayçin Akyol'la yollarını ayırdığını duyurdu.

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Ayçin Akyol, 2022 - 2023 sezonunun başında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na transfer olmuştu.

Galatasaray ayrılığı açıkladı: 4 yıldır sarı kırmızılı formayı giyiyordu - Resim : 2
26 yaşında ve 1.88 boyundaki voleybolcu orta oyuncu olarak görev yapıyor.

YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

Ayçin Akyol, Galatasaray'dan önce Karayolları Spor Kulübü ve Sigorta Shop Kalecik takımlarında forma giydi.
26 yaşındaki oyuncunun yeni adresi merak edilirken, Zeren Spor'la anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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