Galatasaray ayrılığı açıkladı: 4 yıldır sarı kırmızılı formayı giyiyordu
Galatasaray, 2022'den bu yana sarı kırmızılı formayı giyen oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ayçin Akyol, Galatasaray'dan önce Karayolları Spor Kulübü ve Sigorta Shop Kalecik takımlarında forma giydi.
Galatasaray Kulübü, 4 yıldır sarı kırmızılı takımda forma giyen Ayçin Akyol'la yollarını ayırdığını duyurdu.
Ayçin Akyol, 2022 - 2023 sezonunun başında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na transfer olmuştu.
26 yaşında ve 1.88 boyundaki voleybolcu orta oyuncu olarak görev yapıyor.
YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?
Ayçin Akyol, Galatasaray'dan önce Karayolları Spor Kulübü ve Sigorta Shop Kalecik takımlarında forma giydi.
26 yaşındaki oyuncunun yeni adresi merak edilirken, Zeren Spor'la anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi