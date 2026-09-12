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Halk TV Spor Galatasaray artık dayanamayıp biletini kesti: Yerine hemen transfer yapılacak

Galatasaray artık dayanamayıp biletini kesti: Yerine hemen transfer yapılacak

Galatasaray'da sık sık yaşadığı sakatlıklarla tartışma konusu olan Wilfried Singo ile yollar ayrılacak. Yönetim sağ bek transferi için çalışmalara başladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray artık dayanamayıp biletini kesti: Yerine hemen transfer yapılacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ara transfer dönemi için kadro planlaması şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar ilk olarak kadroda düşünmediği isimlerle bir bir yollarını ayırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda takımdan gönderilecek isimlerden bir tanesi de Wilfried Singo oldu. Ajans 1905'ten Süleyman Rodop'un aktardığına göre; sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışma konusu olan Singo'ya veda edilecek.

"AYRILIK PLANLARI YAPILMAYA BAŞLANDI"

Süleyman Rodop konuşmasında "Galatasaray'da Wilfried Singo ile ayrılık planları yapılmaya başlandı. Ocak ayında Singo ile yollar ayrılıyor" dedi.

Galatasaray artık dayanamayıp biletini kesti: Yerine hemen transfer yapılacak - Resim : 1

"İLK TRANSFER SAĞ BEK OLACAK GİBİ DURUYOR"

Transfer çalışmalarının başladığını belirten Süleyman Rodop, "Bu mevki için çalışmalarda başladı. Galatasaray'ın Ocak ayı ilk transferi sağ bek olacak gibi duruyor" diye konuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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