Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar yarın atılacak
Galatasaray Kulübü yeni anlaşmasını resmen açıkladı. İmzaların yarın atılacağı duyuruldu.
Galatasaray Kulübü yeni anlaşmasını resmen açıkladı. Anlaşmanın imzalarının yarın atılacağı belirtildi.
Sarı kırmızılı kulüp sponsorlarına bir yenisini daha ekledi.
Buna göre Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sponsoru belli oldu.
GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI
Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı forma sırt sponsoru oldu.
Sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar'ın katılımı ile 25 Eylül Cuma günü saat 11.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir.
Tarih: 25 Eylül 2026 Cuma
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Basın Toplantı Odası
Program:
10.30 Kayıt ve Karşılama
11.30 Başlangıç
11.35 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar'ın konuşması
11.40 Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın konuşması
11.45 Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in konuşması
11.50 İmzaların atılması
11.55 Soru - Cevap
12.10 Kapanış