Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar yarın atılacak

Galatasaray Kulübü yeni anlaşmasını resmen açıkladı. Anlaşmanın imzalarının yarın atılacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüp sponsorlarına bir yenisini daha ekledi.

Buna göre Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sponsoru belli oldu.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı forma sırt sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar'ın katılımı ile 25 Eylül Cuma günü saat 11.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir.

Tarih: 25 Eylül 2026 Cuma

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Basın Toplantı Odası

Program:

10.30 Kayıt ve Karşılama

11.30 Başlangıç

11.35 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar'ın konuşması

11.40 Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın konuşması

11.45 Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in konuşması

11.50 İmzaların atılması

11.55 Soru - Cevap

12.10 Kapanış