Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray anlaşmaya vardı: Okan Buruk'un yanında oturacak

Galatasaray anlaşmaya vardı: Okan Buruk'un yanında oturacak

Galatasaray yönetimi, Dries Mertens'le anlaşmaya vardı. Belçikalı yıldız gelecek sezon Okan Buruk'un yardımcılığını yapacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray anlaşmaya vardı: Okan Buruk'un yanında oturacak

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gelecek sezon için planlamalar devam ediyor. Bir yandan transfer görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar diğer yandan da Okan Buruk'un ekibine takviye yapmak için harekete geçti.

MERTENS'LE ANLAŞMAYA VARILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, yardımcı antrenörlük görevi için Dries Mertens'le anlaşmaya vardı. Belçikalı yıldız, yeni sezonda Okan Buruk'un ekibinde yer alacak.

Galatasaray anlaşmaya vardı: Okan Buruk'un yanında oturacak - Resim : 1

OKAN BURUK'UN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Galatasaray'ın bu hamleyle teknik direktör Okan Buruk'un yükünü hafifletmeyi amaçladığı vurgulandı. Buruk'un geçtiğimiz sezon yoğun tempoda fazla yıprandığı aktarıldı.

3 SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU

3 sezon Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Mertens, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra emekli oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro