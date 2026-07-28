Galatasaray açık açık gitmesini söyledi: Hemen yönetime zorluk çıkardı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan da ayrılacak futbolcularda.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Victor Nelsson'u takımda istemediği kesin bir dille bildirdi. Sarı-kırmızılılar, futbolcuyla yollarını ayırmak istese de Danimarkalı futbolcu sıkıntı çıkardı.

"NELSSON GİTMİYOR AYAK DİRETİYOR"

343 Digital Youtube kanalında konuşan Haluk Yürekli'nin aktardığına göre oyuncu ayrılmak için bonservisini istiyor. Yürekli konuşmasında "Galatasaray'da Nelsson gitmiyor, ayak diretiyor 10 + 4'ten dolayı. Galatasaray'ın şu anda Nelsson'la birlikte kontenjanı dolu. Nelsson 'Benim bonservisimi verin gideyim.' diyor" sözlerini sarf etti.

"MUHTEMELEN YILLIK ÜCRETİ VERİLİP SÖZLEŞME FESHEDİLECEK"

Yürekli'den sonra söz alan Ali Naci Küçük ise “Gidişat şu: Muhtemelen Victor Nelsson ile yıllık ücretine karşılık sözleşme karşılıklı olarak feshedilecek” diye konuştu.

HELLAS VERONA'DA 38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson 38 maçta forma giydi.