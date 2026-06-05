Galatasaray 40 milyon euroyu hazırladı: Milli yıldız için harekete geçti

Süper Lig'de üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u kadroda görmek istiyor.

40 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Can Uzun transferi için 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Alman basınında çıkan haberlere göre ise; Can Uzun, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Ancak genç yıldızın nihai kararını Dünya Kupası sonrasında vermeyi planladığı ifade edildi.

Napoli, Milan ve bazı Premier Lig ekiplerinin de milli yıldızın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Eintracht Frankfurt’un 40 milyon euroluk teklife nasıl bir yanıt vereceği ise belirsizliğini koruyor.