Milan, Juventus ve Napoli gibi İtalyan futbolunun devlerinde forma giymiş efsane isim Jose Altafini, Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Portekizli yıldızın Milan'daki son dönem performansını hatırlatan Altafini, Galatasaraylı oyuncu için çok ağır eleştiriler yaparken açtı ağzını yumdu gözünü.

"SANKİ SİZE İYİLİK YAPIYORMUŞ GİBİYDİ"

Leao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili soruya yanıt veren Altafini, Portekizli kanat oyuncusunu izlerken zaman zaman motivasyon eksikliği hissettiğini belirtti. Eski yıldız, oyuncunun sahadaki tavrının bazen sanki bir mecburiyetten kaynaklandığı izlenimi verdiğini söyleyerek performans istikrarına dair çekincelerini dile getirdi.

Efsane isim, "Onu izlemekten bıkmıştım, sanki size bir iyilik yapmak için oynuyormuş gibiydi" sözleriyle Leao'ya tepkisini dile getirdi. Altafini'nin sözleri Sarı Kırmızılı taraftarlar arasında deprem etkisi yarattı. Sosyal medya üzerinden Galatasaray taraftarları efsane isme tepki gösterdiler.

38 MİLYON EUROYA ALINDI

Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncu için Milan'a 38 milyon euro bonservis bedeli ödediği transfer, sarı-kırmızılıların yaz döneminin en dikkat çekici hamlelerinden biri olmuştu. Anlaşmaya göre Leao'nun ileride başka bir kulübe satılması durumunda elde edilecek kârın yüzde 20'si de Milan'a gidecek. Portekizli yıldız, Galatasaray ile dört yıllık sözleşmeye imza atarken yıllık 10 milyon euro garanti ücret alacak.

Transferin ardından sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkan Leao, şu ana kadar sadece 3 maçta süre bulabildi.

ALTAFİNİ KİMDİR?

İtalya ve Brezilya milli takımlarında da forma giyen Altafini, kariyerinde Milan ve Napoli formalarıyla gol krallığı unvanları kazanmış, İtalyan futbolunun en tanınan isimlerinden biri olarak biliniyor.