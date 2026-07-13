Galatasaray 36 yaşındaki yeni transferini açıkladı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekizli savunma oyuncusu Carole Costa'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekiz Kadın Milli Futbol Takımı'nda 190'ın üzerinde maça çıkan 36 yaşındaki Carole Costa ile anlaşma sağlandı.

''GALATASARAY'DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM''

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Costa, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Burası çok büyük bir kulüp. Takımıma yardımcı olmak ve taraftarlarımıza birçok mutluluk yaşatmak için buradayım. Elbette elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım taraftarlarımız bizi büyük bir coşkuyla desteklemeye gelir. Onlara birçok sevinç ve gurur dolu an yaşatacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

COSTA'NIN KARİYERİ

Costa, kariyeri boyunca Leixoes SC, SGS Essen, MSV Duisburg, BV Cloppenburg, Sporting ve Benfica'da forma giydi.

GALATASARAY GEÇEN SEZONU 3. BİTİRDİ

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, geride bıraktığımız sezonda ligi 74 puanla 3. sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 30 maçta 24 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.