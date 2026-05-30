Galatasaray 30 milyon euroyu gözden çıkardı: Uruguaylı yıldız hedefte
Manchester United'da ayrılık kararı alan Manuel Ugarte'ye Galatasaray talip oldu. Sarı-kırmızılılar, 30 milyon euroyu gözden çıkardı.
Portekiz basınının haberine göre; Galatasaray, Manuel Ugarte'yi transfer etmek için büyük bir operasyona başladı.
Bu sezon Manchester United ile toplam 24 resmi maçta forma giyen Manuel Ugarte, bu maçlarda skor katkısı veremedi.
2024-2025 sezonu başında Paris Saint-Germain'den Manchester United'a transfer olan Manuel Ugarte, İngiliz ekibine istediği süreleri alamadı.
25 yaşındaki Uruguaylı yıldız, Manchester United'dan ayrılık kararı alırken Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY GÜNDEMİNE ALDI
Haberin devamında Galatasaray'ın, Uruguaylı yıldız için Manchester United'a yaklaşık 30 milyon euroluk bir teklif yapacağı belirtildi.
UGARTE'NİN PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Ugarte'nin İngiliz deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
