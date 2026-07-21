Galatasaray 2 isim için harekete geçti: Transferin yapılacağı tarih belli oldu

Galatasaray'ın transfer çalışmalarıyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı ve en az 2 isim için tarih verildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, transferi düşünülen isimleri ve son gelişmeleri aktardı. Sabuncuoğlu, Haber Sarı Kırmızı'daki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Bruno Fernandes için 'Bir hayal' diye demiştim ama bunu kötü anlamda anlamayın. Şöyle bir şey söyleyeyim, 70-75 milyon Euro bonservis istiyorlar. Burada asıl, aslında hayal dediğim kısım bu. Galatasaray bunu vermeyi kabul ederse Bruno Fernandes Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Manchester United tarafından da doğrulattım. 75 milyon Euro'nun biraz daha aşağısına inebilirler."

"10 NUMARA TRANSFERİ"

"Galatasaray, 10 numara pozisyonuna önemli bir transfer yapacak. Bir sol stoper yapacak, bir tane orta saha yapacak. Sürpriz olarak da bir fırsat transferi olursa kanat yapabilir. Kanat transferi sürpriz olabilir.

Ben Ağustos'un 10'una kadar falan en az 2 transfer bekliyorum. Plan o ama Galatasaray şöyle diyor; 'Ben niye transfer yapmıyorsunuz?' diye Galatasaraylı kurmaylara sorduğumda, tek dedikleri şey şu; 'Ya biz niye acele edelim ki? Biz zaten son 4 senenin şampiyonuyuz. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz, ön eleme oynamıyoruz. Biz en iyisini getireceğiz.' diyorlar. Yani olay bu.

Brahim Diaz konusunda haberi ilk yapan meslektaşlarımızla aynı noktadayım. Okan Hoca ile aynı noktada değilim. Brahim Diaz için Real Madrid'i aradılar. Okan Hoca'nın yalanlaması çok doğal. Kulüpler kendi çıkarlarını düşünüyor. Bu, ne ilk ne de son yalanlama."