Futbol kulübünün hem başkanı hem antrenörü hem de malzemecisi

Amasya'da amatör ligde mücadele eden Amasya Gücü FK'nin başkanı olan Levent Hırçın, aynı zamanda antrenörlük ile malzemecilik görevlerini de bir arada yapıyor.

Küçük yaşlardan itibaren birçok kulüpte futbol oynayan, 9 yıldır da profesyonel olarak antrenörlük yapan Hırçın, geçen yıl Amasya Gücü FK'nin antrenörlüğüne getirildi. Kulübün 12 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa da seçilen maddi sorunlar nedeniyle kulübün idari işler, teknik yönetim, malzemecilik gibi tüm görevlerini üstlendi.

Her sabah önce kulübün resmi evrak ve yazışma işlerini gerçekleştiriyor. Daha sonra sporcuların ihtiyaç duyduğu malzemeleri hazırlayan Hırçın, küçüklerin forma ve kramponlarını giydiriyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Hırçın, bu kez antrenör eşofmanlarını giyerek takıma taktiksel ve fiziksel çalışma yaptırıyor.

Amatör lig için hazırlık çalışmalarını sürdüren kulübün yaz spor okuluna kayıt yaptıranlarla 60 sporcusu bulunuyor.



Hırçın, "Antrenörlük kariyerimi daha önce kentteki başka kulüplerde sürdürmüştüm. Kulüpte bir süre antrenörlük yaptıktan sonra başkan seçildim. Bugün yaz kursumuzun ilk günündeyiz. Hem bizler hem de çocuklarımız büyük heyecan yaşıyor. Bir taraftan yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Kulübün hem başkanlığını hem antrenörlüğünü hem de malzemeciliğini aynı anda yürütüyorum" dedi.

"HEM EĞLENİYORUZ HEM ÇALIŞIYORUZ"

Levent Hırçın, yoğun tempoya rağmen işini severek yaptığını vurgulayarak, "Sahada hem eğleniyoruz hem çalışıyoruz hem de geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Amacımız çocukları dijital bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan korumak. İnşallah Amasya'mızda ahlaklı ve güzel nesiller yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. (AA)