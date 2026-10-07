Futbol dünyasında görülmemiş olay! Federasyonuna kayyum olarak yeniden atandı

İtalya futbolunda benzeri kolay kolay görülmeyecek bir gelişme yaşandı. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago, başkan seçildiği genel kurulun hukuki geçerliliğiyle ilgili tartışmaların ardından İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) tarafından federasyona kayyum olarak görevlendirildi.

BAŞKANLIĞI KRİZE SOKAN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Giovanni Malago, 22 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yüzde 68,5 oy alarak FIGC Başkanı seçildi. Ancak Malago'nun adaylık döneminde federasyona üyelik kaydının bulunmaması, seçimin hukuki geçerliliği konusunda tartışmaların başlamasına neden oldu.

CONI VE FIGC ARASINDA KRİZ YAŞANDI

Malago'nun başkanlığı üzerinden başlayan tartışma kısa sürede CONI ile FIGC arasında bir krize dönüştü. CONI, federasyon başkanlığı için üyelik şartının bulunduğunu savunurken FIGC, başkanlık adaylığı için üyeliğin zorunlu olmadığını ve seçimin geçersiz sayılamayacağını belirtti.

BAŞKANLIKTAN AYRILACAK: KAYYUM OLARAK DEVAM EDECEK

Yaşanan krizin ardından taraflar dikkat çeken bir çözüm üzerinde uzlaştı. Malago'nun FIGC Başkanlığı teknik olarak sona erecek ancak olağanüstü seçimli genel kurul yapılana kadar CONI tarafından kayyum olarak görevine devam etmesi sağlanacak.

"KENDİSİNİN KAYYUMU OLUYOR"

İtalyan spor basını da yaşanan sıra dışı gelişmeye geniş yer verdi. La Gazzetta dello Sport, olayı "Malago kendisinin kayyumu oluyor" başlığıyla duyurdu.

CONI'nin açıklamasına göre Malago, en geç 31 Ocak 2027 tarihine kadar olağanüstü seçimli genel kurulu toplamak üzere kayyum görevini sürdürecek.

UEFA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Malago'nun başkanlığıyla ilgili kriz, İtalya'da sporun özerkliği tartışmasını da beraberinde getirdi. İtalyan spor basınında ayrıca UEFA'nın, federasyona yönelik siyasi bir müdahalenin İtalya'nın Türkiye ile birlikte talip olduğu EURO 2032 ev sahipliği sürecini riske atabileceğine ilişkin mesajlar verdiği ileri sürüldü.

İTALYA'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na üst üste üçüncü kez katılamamasının ardından Gabriele Gravina görevinden ayrılmış, sonrasında Malago federasyon başkanlığına seçilmişti. Şimdi ise yaşanan hukuki tartışmalar nedeniyle federasyonda yeni bir seçim sürecinin önü açılmış oldu.