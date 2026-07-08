Fred: İsmail Kartal harika bir insan

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup ederek sezona farklı bir skorla başladı.

Sarı-lacivertli futbolcu Fred, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

''HER GÜN DAHA İYİYE GİDECEĞİZ''

Brezilyalı yıldız açıklamasında, ''Bizim bu sezon oynadığımız ilk hazırlık maçımızdı. Top başı yaptığımız ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yavaş yavaş hocamızın bizden istediği şeyleri sahaya yansıtmaya başladık. Ama şunu biliyoruz ki takım olarak her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Bu şekilde çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz.'' dedi.

İSMAİL KARTAL SÖZLERİ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili konuşan Fred, ''İsmail Kartal her şeyden önce harika bir inaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasan. Bizler onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Şunu biliyoruz ki sadece bizler değil, taraftarlarımız da onun burada olmasından dolayı çok mutlu. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bu kısa sürede çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde yürütmüştük. Rakibimiz 2. Lig takımı ama iyi bir takım. Bu şekilde çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.'' şeklinde konuştu.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Karşılaşmayı izleyen Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden yıldız oyuncu, ''Öncelikle buraya gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Onların burada olması bizler için büyük bir mutluluk. Her zaman takımlarının arkasında duruyorlar. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bizler bu sezon onlar için büyük şeyler başarmak istiyoruz. Onların varlığı da bizler için çok önemli'' yorumunu yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

Son olarak Fred, ''Bizler eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmemiz için. Bugün ilk hazırlık maçımızı oynadık. Biliyoruz ki hala düzeltmemiz gereken şeyler var. Sadece onun için değil, iyi bir lig ve iyi bir Türkiye Kupası geçirebilmek için. Umarım bizler için her kulvarda güzel bir sezon olur.'' değerlendirmesinde bulundu.