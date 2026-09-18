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Fransızlar hayran kaldı: Herkes onu konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş rakibi Marsilya'yı kendi evinde 4-1'lik skorla mağlup etti. Skorun şokunu atlatamayan Fransızlar, siyah-beyazlıların genç oyuncusuna hayran kaldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fransızlar hayran kaldı: Herkes onu konuşuyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin perdesini İstanbul'da muhteşem bir sonuçla açtı. Konuk ettiği Fransız devi Marsilya'yı ezici bir oyunla 4-1 mağlup eden Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Avrupa basınını kendine hayran bıraktı.
Maçın ardından manşetleri süsleyen en dikkat çekici detay ise Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı oldu.

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CEVHER GİBİ PARLIYOR

Fransa'nın önde gelen medya organlarından Le Figaro, Beşiktaş forması giyen İlhan Fakılı'nın performansına dikkat çekerek, sol kanatta adeta her yerde hazır bulunan oyuncunun en iyi atakların mimarı olduğunu ve bir cevher gibi parladığını yazdı.

Diğer Avrupa basını da karşılaşmayı geniş şekilde ele aldı:

L'Equipe: Marsilya'nın İstanbul'daki ağır yenilgisini ve ikinci yarıda üç dakika içinde yenen iki golle tamamen çöktüğünü yazdı.

Mundo Deportivo: Beşiktaş'ın sağır edici stadyum atmosferinin ve net galibiyetinin Fransız ekibindeki krizi daha da derinleştirdiğini vurguladı.

AS: Siyah-beyazlıların adeta sahanın tek sahibi gibi davrandığını ve savunmayı kolayca aşarak net bir galibiyet aldığını aktardı.

Eurosport İtalia: Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ının 4-1'lik galibiyetle formunu doğruladığını kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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