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Fransa'nın yarı final kutlamasında acı olay: Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Fransa'nın Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmasını kutlayan 17 yaşındaki genç kız, bindiği traktörden düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın traktörün altında kaldığı belirtildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fransa'nın yarı final kutlamasında acı olay: Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Fransa’da, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas’a karşı mücadele eden Fransız Milli Takımı'nın galibiyet kutlamalarında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre olay, Nord vilayetine bağlı Aulnoye-Aymeries kentinde yaşandı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ TRAKTÖRDEN DÜŞTÜ

Fransa Milli Takımı'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmesini kutlamak için dışarı çıkan 17 yaşındaki bir genç kız, bindiği traktörden düştü.

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Polis kaynakları genç kızın römorksuz traktörün arkasında bulunduğunu ve düştükten sonra traktörün altında kaldığını açıkladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildiren polis kaynakları, kaza nedeniyle şok geçiren bir çocuğun da civardaki hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

FRANSA YARI FİNALE ÇIKMIŞTI

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali karşılaşmasında Fransa, dün rakibi Fas’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmişti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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